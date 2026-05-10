8回無失点で3勝目を挙げた日本ハム・北山＝京セラドーム日本ハムの北山が球威十分に攻め、8回無失点の好投で3勝目。柳川が8セーブ目。一回のレイエスの2ランによるリードを守り切った。オリックスは終盤の好機を生かせず、2戦連続の零敗。エスピノーザは6回2失点で初黒星。