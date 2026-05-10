◇明治安田J1百年構想リーグ第16節 FC東京2―1東京V（2026年5月10日味スタ）明治安田J1百年構想リーグは各地で8試合が行われ、東ではFC東京と東京Vの「東京ダービー」を開催。FC東京のDF長友佑都（39）は、10試合ぶりの先発を果たし、後半32分までプレー。この試合を視察した日本代表の森保一監督（57）は、長友のプレーを高く評価した。長友は3月14日の水戸戦で右太ももを負傷し戦線離脱していたが、5月7日の千葉戦で後