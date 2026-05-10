秋元康氏が新たに総合プロデュースを手がけるシアターボーイズプロジェクト「Cloud ten」（クラウドテン）が10日、ラゾーナ川崎プラザ・ルーファ広場で、お披露目イベントを開催した。この日の第2部には宇治斗真、北凪晴、木村陽、興梠大和、小峯佑斗、佐藤流星、碩大翔、冨澤琉、西山巳喜多、福嶋涼斗、福田結聖の11人が登場。「ごめん愛こそ全て」「君とSomeday」「さりげない未来」をパフォーマンスし、観客を沸かせた。MC