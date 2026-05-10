◇ラグビーＮＴＴリーグワン２０２５―２６第１８節神戸２４―１９東京ベイ（１０日、スピアーズえどりくフィールド）レギュラーシーズン（ＲＳ）最終節が行われ、神戸が東京ベイを２４―１９で下し、１６勝目（２敗）。勝ち点を７５に伸ばして１位埼玉（同７４）を上回り、ＲＳ１位で準決勝に進んだ。４敗目（１４勝）を喫した東京ベイは３位となり、準々決勝（２４日）で６位のＢＬ東京と戦う。ホーム「えどりく」で