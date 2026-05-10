◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島４―０ヤクルト（１０日・マツダスタジアム）広島が連敗を２で止めた。プロ初先発のドラフト５位・赤木（佛教大）は２回１安打無失点に封じた。試合前には８人きょうだいを育てた母・恵美さんが始球式を務め、異例の“母子リレー”が実現。きょうだいも見守る中で好投を見せた。打線は２回に二俣の右犠飛で先制。二俣は４回にも左前適時打を放ち、２打点をマークした。７回には４年ぶりに三塁で出