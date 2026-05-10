◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）ロッテのドラフト２位・毛利海大投手（２２）＝明大＝が先発し４回１／３、９０球を投げて５安打１四球、５奪三振、５失点で降板した。福岡・田川市出身で、福岡大大濠に進んだ左腕はプロ入り後初めて、みずほペイペイＤで登板したが、３日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる３勝目はならなかった。２回に井上の２号２ランで先制点をもらったが、３回１死から庄