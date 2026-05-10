◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人・浦田俊輔内野手（２３）が終盤８回に神走塁を見せた。「８番・遊撃」で６試合ぶりに先発。５―４で迎えた８回２死から四球で出塁し、代打・坂本のヒットへとつないだ。続く１番・吉川が一、二塁間をゴロで割る。中日の外野陣は失点阻止に向けて超前進守備を敷いていたが、その包囲網をかいくぐってホームインした。タイミングは間一髪。相手の右翼手・鵜飼