お笑いコンビ「令和ロマン」の高比良くるま（３１）が１０日に自身の「Ｘ」を更新。単独ライブをめぐる問題を謝罪した。令和ロマンが１６日に行う単独ライブ「ＲＥ：ＩＷＡＲＯＭＡＮ」では、特典としてリハーサル観覧の権利が付いたＳＳロマン席（１０万円）とＳロマン席（３万）が設けられていたが、急遽特典のリハーサル観覧が中止に。払い戻し等についてのアナウンスがなかったため波紋を呼んだ。９日に同公演の公式「Ｘ