◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人の大勢投手が１回無安打無失点の投球を披露した。２点リードの８回から登板。先頭・村松に四球を与え無死一塁としたが、続く４番・細川を１球で遊ゴロ併殺打に仕留めた。２死走者なしで迎えた阿部も１球で三ゴロに打ち取り、１回わずか８球で無失点に抑えた。この日の最速は１５６キロだった。５日のヤクルト戦（東京ドーム）以来の登板。１回無安打無失点