陸上女子１００メートル障害で日本記録保持者の福部真子（日本建設工業）は?耐え?の境地に入っている。木南道孝記念（１０日、大阪・ヤンマースタジアム長居）の同種目決勝では、１２秒９０（向かい風０・５メートル）をマークして優勝。レース後には「スタートからの勢いがゴールまで落ちなかったところは良かったけど、手応えがない。何か走っていて、すんという感じでちょっと終わっちゃった」と振り返った。２０２４年１