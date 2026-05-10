女優の見上愛が１０日、都内で行われた「看護の日」イベント「ＫＡＮＧＯ部！」にスペシャルサポーターとして出席した。現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜・前８時）に出演。明治時代、西洋式の看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」として活躍した大関和（ちか）さんと鈴木雅さんをモチーフにした物語。見上は不運が重なり、若くしてシングルマザーになった看護師を演じる。演