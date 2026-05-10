女子プロレス「センダイガールズ（仙女）」１０日の新木場大会で、妊娠とそれに伴う欠場を発表したＤＡＳＨ・チサコ（３７）があいさつした。この日リング上でファンの温かい声援に迎えられたチサコは、涙ながらにマイクを握ると「リリースにもあった通り新しい命を授かることができました」と報告。「すごい不安だったんですけれど、里村さん（里村明衣子代表）に背中を押していただき『チサコは２０年間頑張ってきたから任せ