◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ最終日（１０日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）今大会の大きな見所は、ツアー史上最短の９８ヤードに設定された１５番パー３だった。第３日は、グリーン手前から９ヤード、左端から３ヤード（実測値９３ヤード）の難しい位置に設定され、さらに、強風が吹き荒れたこともあり、計１３発（１１人）の「池ポチャ」があっ