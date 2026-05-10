GW明けは、心も体も疲れが出やすい時期。学校や会社に行きたくない、やる気が出ない……そんな言葉を、家族がぽつりとこぼすこともあるかもしれません。そんなときに大切なのが、相手に寄り添う声のかけ方。メンタルクリニックの浅井逸郎先生に、ふだんの会話で心がけたいポイントを教えていただきました。つらいとき、言ってはいけないひとこととは？✕「気にしすぎだよ」✕「いつまでもだらだらしないで」〇「休むこ