【モデルプレス＝2026/05/10】ものまねタレントのりんごちゃんが5月9日、自身のInstagramを更新。簡単にできる炊き込みご飯風手料理を公開した。【写真】37歳ものまねタレント「アイデアがすごい」土鍋に入った炊き込みご飯風簡単手料理◆りんごちゃん、炊き込みご飯風手料理公開りんごちゃんは「割烹着でも着て混ぜるだけ」とコメントし、土鍋に入った「カニイカホタテ炊き込み風」の手料理を公開。「いか缶 かに缶 ほたて缶 めん