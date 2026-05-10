◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部最終節神戸24―19東京ベイ（2026年5月10日えどりく）前節首位の神戸は最終節で同3位の東京ベイを24―19で破り、勝ち点75でリーグ戦1位通過を決めた。プレーオフトーナメントは30日から始まる準決勝からの登場となる。今季の開幕戦で惜敗し、今回の試合会場「えどりく」で29連勝中だった難敵の東京ベイに競り勝った。埼玉が同74で2位、東京ベイは同70で3位。神戸は4点を追う後半35分、