◇第31回NHKマイルC芝1600メートル（2026年5月10日東京競馬場）3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC（G1）」は10日、東京競馬場で行われ、ロデオドライブ（牡＝辻）が差し切ってG1初制覇を飾った。勝ったロデオドライブは父サートゥルナーリア、母ビバリーヒルズ（母の父スニッツェル）の血統で通算4戦3勝。勝ちタイムは1分31秒5。2010年の勝ち馬ダノンシャンティが持つレースレコード1分31秒4に0秒1迫る、好タイムで