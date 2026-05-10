「阪神−ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）阪神の才木浩人投手は７回３安打無失点の好投。強力なＤｅＮＡ打線から１０奪三振と封じた。初回は三森に安打、宮崎に四球を与え、２死一、二塁を作ったが、山本を見逃し三振に斬り、無失点で立ち上がった。二回も２奪三振で三者凡退。三回も三者凡退と抜群の安定感を見せた。また、五回の１死一、三塁の打席ではスクイズの構えを見せ、バントファウルで一気に追い込まれた。だが