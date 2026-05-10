◇陸上・木南道孝記念（2026年5月10日ヤンマースタジアム長居）男子110メートル障害決勝が行われ、今季初戦となった日本記録保持者の村竹ラシッド（JAL）が大会新記録となる13秒05をマークして優勝した。向かい風0・2メートルだった。予選は2組に登場して13秒41の組1着で通過。迎えた決勝では泉谷駿介（住友電工）が欠場となった中、2位以下に大差をつけてレースを制した。「まずまずじゃないですか」と笑みを浮かべた村