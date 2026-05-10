俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の公式SNSが10日に更新され、漫画家・羽海野チカ氏の描き下ろしイラストが公開された。【画像】羽海野チカが描いたりん（見上）と直美（上坂）「#羽海野チカさんによる、りんと直美の描き下ろしイラストを初公開！」として、りん（見上）と直美（上