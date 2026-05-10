サッカースペイン１部リーグ、アトレチコ・マドリードのアルゼンチン代表ＦＷフリアン・アルバレスが今季限りで退団、他チームへ移籍する可能性があるという。スペインのラジオ局カデナ・セールが伝えている。アルバレスはアトレチコと２０３０年までの契約を結んでおり、契約解除金は５億ユーロ（約９２３億円）に設定されている。アトレチコはアルバレスの離脱を望んでおらず来季以降のチーム構成の核となる存在だが、複数の