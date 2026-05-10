ドジャースの大谷翔平選手、ブルージェイズの岡本和真選手が揃って連続試合安打を伸ばした。25打席ノーヒットのトンネルを抜け、ここ2試合復調ムードの大谷は、ブレーブス戦に1番・指名打者で出場。ノーヒットで迎えた第4打席で、初球から積極的にバットを振っていき、ファウルになること5回。この打席の8球目となる高めの球をレフト前にはじき返し、これで3試合連続安打とした。一方、打撃絶好調のブルージェイズ・岡本は、連日の