◆■苦悩する宮崎を支えた2人の後輩 ファンにあいさつする宮崎 [写真]＝田島早苗 「特別でしたよ。めちゃめちゃ特別。私がイライラしたり、どうしたらいいか分からなかったりしたときに誰よりも近くで見てくれていたので。だからといって彼女たちはどうすることもできないから、そっとしておいてくれていたとは思うけれど。そうですね、特別というか、私自身も大切にしたいなと思う2人でしたね」 2025-26シ&