【J1百年構想リーグ EAST第16節】(日産ス)横浜FM 1-1(PK4-5)鹿島<得点者>[横]谷村海那(58分)[鹿]レオ・セアラ(90分+5)主審:須谷雄三└鹿島のEAST制覇が目前に!! 横浜FMに苦戦もレオ・セアラ90+5分劇的同点弾、PK戦で早川友基が1本セーブ