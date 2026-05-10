【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節】(プラスタ)八戸 1-1(PK4-5)仙台<得点者>[八]澤上竜二(18分)[仙]相良竜之介(53分)<警告>[八]田中翼冴(34分)[仙]岩渕弘人(72分)、松井蓮之(87分)主審:野堀桂佑└仙台がEAST-A首位通過を決める! 八戸に先制を許すも相良竜之介のゴールで同点→PK勝ち