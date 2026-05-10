【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節】(Axis)鳥取 1-1(PK5-4)北九州<得点者>[鳥]星景虎(28分)[北]渡邉颯太(72分)<退場>[鳥]二階堂正哉(45分+1)<警告>[鳥]鄭翔英(38分)、本保奏希(63分)[北]熊澤和希(48分)、高橋大悟(89分)、吉長真優(90分+3)主審:酒井達矢