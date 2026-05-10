[5.10 J2・J3百年構想リーグEAST-A第16節 八戸 1-1(PK4-5) 仙台 プラスタ]ベガルタ仙台がJ2・J3百年構想リーグEAST-Aの首位通過を決めた。10日に第16節が行われ、首位の仙台は敵地で最下位10位のヴァンラーレ八戸と対戦。1-1でもつれ込んだPK戦を5-4で制した。他会場では2位の湘南ベルマーレが敗戦。残り2試合で勝ち点9差となり、1位が確定した。先手を取ったのはホームの八戸。前半18分、左サイドのスローインを受けたMF音泉