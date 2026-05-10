[5.10 J1百年構想リーグ EAST第16節](三協F柏)※16:00開始主審:大橋侑祐<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 25 小島亨介DF 4 古賀太陽DF 26 杉岡大暉DF 42 原田亘MF 2 三丸拡MF 8 小泉佳穂MF 16 汰木康也MF 21 小西雄大MF 24 久保藤次郎MF 39 中川敦瑛FW 18 垣田裕暉控えGK 29 永井堅梧DF 32 山之内佑成DF 88 馬場晴也MF 14 大久保智明MF 19 仲間隼斗MF 20 瀬川祐輔MF 28 戸嶋祥郎MF 40 原川力FW 9 細谷真大監督リカルド・ロ