【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節】(NDスタ)山形 2-3(前半2-1)相模原<得点者>[山]高橋潤哉2(5分、42分)[相]棚橋尭士(44分)、杉本蓮(67分)、山内琳太郎(79分)<退場>[山]柳町魁耀(76分)<警告>[山]坂本稀吏也(45分+2)、柳町魁耀2(55分、76分)観衆:7,936人主審:堀善仁