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【J1百年構想リーグ WEST第16節】(ノエスタ)神戸 0-3(前半0-2)岡山<得点者>[岡]鈴木喜丈(28分)、江坂任(43分)、木村太哉(89分)<警告>[岡]ウェリック・ポポ(44分)主審:高崎航地└神戸が首位追撃へ痛すぎる敗戦…岡山にホームで0-3の完敗