【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節】(ゴースタ)金沢 1-1(PK3-2)新潟<得点者>[金]山本義道(45分+2)[新]藤原奏哉(90分+1)<警告>[金]西谷優希(1分)、山本義道(49分)、大山啓輔(90分)[新]大西悠介(29分)、白井永地(32分)主審:小林拓矢