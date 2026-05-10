【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節】(メグスタ)讃岐 0-3(前半0-2)高知<得点者>[高]新谷聖基(17分)、深川大輔(21分)、青戸翔(85分)<警告>[讃]田尾佳祐(10分)、森川裕基(75分)主審:北沢倫章