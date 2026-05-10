【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第16節】(とうスタ)福島 4-2(前半1-1)磐田<得点者>[福]芦部晃生(20分)、上畑佑平士(53分)、狩野海晟(71分)、中村翼(82分)[磐]松原后(30分)、マテウス・ペイショット(90分+3)<警告>[福]千葉虎士(12分)、針谷岳晃(45分+3)[磐]藤原健介(11分)主審:吉田哲朗