【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第16節】(鳴門大塚)徳島 1-2(前半0-1)奈良<得点者>[徳]鹿沼直生(53分)[奈]オウンゴール(44分)、森田凜(72分)<警告>[奈]田村亮介(54分)主審:岡宏道