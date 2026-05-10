【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節】(クラド)大分 0-1(前半0-1)鳥栖<得点者>[鳥]弓場堅真(30分)<警告>[大]キム・ヒョンウ(21分)、ムン・キョンゴン(76分)[鳥]西澤健太(54分)主審:池内明彦