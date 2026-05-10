【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第16節】(ハトスタ)滋賀 1-0(前半0-0)鹿児島<得点者>[滋]木下礼生(48分)<警告>[鹿]河村慶人(31分)、山田裕翔(47分)、嵯峨理久(62分)主審:大穂祐太