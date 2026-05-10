【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第16節】(レモンS)湘南 0-1(前半0-1)横浜FC<得点者>[横]細井響(40分)<警告>[湘]岡庭愁人(37分)、小野瀬康介(56分)、加瀬直輝(61分)[横]岩武克弥(45分+4)主審:中村太