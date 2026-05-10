頻脈性不整脈の症状や原因はどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が頻脈性不整脈の基本知識と症状・原因について解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はメディカルドックにて『「頻脈性不整脈」の症状・原因・なりやすい人の特徴はご存知ですか？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：桑原 優大（医師）【経歴】 2010年