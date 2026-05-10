【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BOOM BOOM SATELLITESの歴代アルバム、ヨーロッパデビューEP『JOYRIDE』と最後の作品となった「LAY YOUR HANDS ON ME」まで網羅した、ファン待望の豪華パッケージの発売が決定した。 ■豪華パッケージはツアー会場でも特別な特典がついた先行予約を開始！ 1997年のデビュー以降、日本のみならず世界基準でシーンを牽引してきた彼らの軌跡