先月12日の桜花賞で2着だったギャラボーグ（牝3＝杉山晴）は右前脚のフレグモーネで予定していたオークス（5月24日、東京）を回避することが10日、分かった。杉山晴師は「今後は馬の様子を見て決めます」と明かした。