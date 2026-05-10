3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC（G1）」は10日、東京競馬場で行われ、ロデオドライブ（牡＝辻）が差し切ってG1初制覇を飾った。勝ったロデオドライブは父サートゥルナーリア、母ビバリーヒルズ（母の父スニッツェル）の血統で通算4戦3勝。ここまでは3走とも中山を走っており、中山デビューの優勝馬は31回の歴史で初。デビュー競馬場別成績では京都が最多9勝。東京組が8勝と続く。ロデオドライブは中山芝1600メートルの新