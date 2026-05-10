◇パ・リーグオリックス0―2日本ハム（2026年5月10日京セラD大阪）オリックス先発のエスピノーザは痛恨の1球に泣いた。初回2死から清宮を四球で歩かせると、続くレイエスに左翼5階席に飛び込む特大の2ランを被弾した。2回以降は要所を締め、6回を2失点でまとめたが、今季ここまで無傷の4勝と先発ローテーションを引っ張ってきた右腕に初の黒星がついた。「2回以降はしっかりと立て直しながら、粘り強く投げ切ることが