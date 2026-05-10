◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部最終節東京SG 39―22 BR東京（2026年5月10日東京・秩父宮ラグビー場）すでにプレーオフ進出を決めているチーム同士の対戦は、東京SGがBR東京を39―22で下し、9勝目（9敗）を挙げてレギュラーシーズンを4位で終えた。敗れたBR東京は9敗目（9勝）で、同5位で確定。23日のプレーオフ準々決勝（東京・秩父宮ラグビー場）では、準決勝進出を懸けて再び対戦する。東京SGは3点を追う前半12分