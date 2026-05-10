◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人の吉川尚輝内野手（３１）が今季初タイムリーで初打点を挙げた。貴重な追加点をたたき出した。１点リードの８回２死一、二塁。２球目の低めスプリットに食らいつき、しぶとく一二塁間を破った。二塁走者の浦田は捕手のタッチをくぐり抜ける好走塁で生還した。タッチをかいくぐろうと体を回転させながら、右手でホームベースをタッチ。チームは６点目を奪って