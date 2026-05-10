◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神・嶋村麟士朗捕手がプロ初タイムリーを放った。７回１死二塁で代打起用され、右腕・宮城の１５１キロ直球と捉えて中前へ。これが、チーム５１イニングぶりの適時打（本塁打除く）となり、負のデータを止めた。