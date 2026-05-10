５月１０日の京都１１Ｒ・平城京Ｓ（４歳上オープン、ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、昇級初戦で単勝２番人気のテスティモーネ（牡４歳、栗東・大根田裕之厩舎、父ドレフォン）が好位から押し切り、オープン初勝利を挙げた。なお、単勝１番人気のグランドプラージュ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父シニスターミニスター）は最後までマッチレースを演じながらも、２着に敗れた。勝ち時計は１分４９秒１（良）。道中