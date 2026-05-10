本拠地マリナーズ戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手は9日（日本時間10日）、本拠地マリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。4打数無安打に終わったが、チームは6-1で勝利した。村上は5回の守備で失策するも、実況席が攻めの姿勢を評価した。4-0とリードした5回表の守備。無死一塁から一塁前へハーフバウンドのゴロが飛んだ。村上は逆シングルで捕球し、ダブルプレーを狙おうとするも、ボールが手からこぼれてし