◇明治安田J1百年構想リーグ第16節鹿島1（5PK4）1横浜M（2026年5月10日日産スタジアム）東地区の首位・鹿島は敵地で横浜Mと対戦し、1―1から突入したPK戦を制した。ハイラインを敷く相手守備網を攻略できず、前半終了間際までシュートゼロに抑えられるなど大苦戦。後半13分に自陣右サイドを突破されて失点し、以降もちぐはぐな戦いが続いた。それでも終了間際の追加タイム50分、FWチャヴリッチが敵陣深くで粘って