女優の見上愛（25）が10日、都内で「看護の日」イベント「KANGO部！」に登壇した。5月12日は、近代看護を築いたナイチンゲールの誕生日にちなんで制定された看護の日。明治期の看護師を題材としたNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜午前8時）で主人公の1人、一ノ瀬りんを演じている見上はイベントのスペシャルサポーターを務める。りんは女性の職業が確立されていない明治期に看護学を学ぶ。見上は「明治、特に女性は、生ま