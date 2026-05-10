トラックの「砂利の積み方」には明確なルールがない幹線道路などで砂利を山盛りに積んだトラックが走っていることがあります。なかには、砂利が風に舞って、周囲に撒き散らしながら走行している姿も。後続車のクルマのボディやガラスに砂利があたりトラブルになるケースも少なくないようです。 【距離空けて！】これが「落ちてきたら激ヤバ」な砂利を積んだトラックです（画像）ここで素朴な疑問も浮かびます。あのトラックの